Моника Беллуччи закрутила роман с Тимом Бертоном. Актриса подтвердила свои отношения спустя несколько месяцев после появления слухов.

58-летняя Моника в интервью для Elle France призналась, что очень счастлива после встречи с 64-летним режиссером.

— Что я могу сказать… Я рада, что встретила этого человека, прежде всего. Это точно одна из встреч, которые редко случаются в жизни. Я его знаю и люблю, и теперь начинается новое приключение, — заявила Беллуччи.

Известно, что сейчас пара работает над созданием картины Битлджус 2 — Моника взяла на себя роль жены Битлджуса, а вот Тим Бертон занимается режиссурой фильма. Работы уже ведутся в Лондоне.

Моника увлекается не только личностью своего нового партнера, но и его работами.

— Я люблю мир грез, где монстры добрые — мы превращаем наши темные стороны в нечто светлое. В его работах об этом много утверждается, — добавила актриса.

Впрочем, не всем парам суждено быть вместе до конца своих дней — ранее стало известно, что Даниэль Салем разводится со своей женой спустя 17 лет брака. Артист думал об этом еще до полномасштабного вторжения, и теперь процесс развода запущен.