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Люблю розчинятися в натовпі: який вигляд Тіна Кароль має на сцені та у звичайному житті

2 Березня 2023, 11:14
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тина Кароль в повседневной жизни
Джерело: Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль розповіла, який вигляд воліє мати в повсякденному житті і чи відрізняється її звичайний гардероб від сценічного.

За словами артистки, у вільний від сцени час вона любить одягатися скромно, щоб зливатися з натовпом.

– У повсякденному житті я одягаюся дуже скромно, без пафосу і яскравих елементів. Мені цього вистачає на сцені. Я люблю розчинятися в натовпі. Я просто спостерігаю за людьми і вивчаю їхні історії, які потім надихають мене на написання нових пісень, – зізналася Тіна Кароль.

Співачка додала, що може описати свій стиль як жіночний і насичений.

Зараз дивляться
Тина Кароль в повседневной жизни
Тина Кароль в повседневной жизни
Тина Кароль в повседневной жизни
Тина Кароль в повседневной жизни
Тина Кароль в повседневной жизни
Тина Кароль в повседневной жизни
Люблю розчинятися в натовпі: який вигляд Тіна Кароль має на сцені та у звичайному житті / 3 зображення

Варто зазначити, що на світлинах зі звичайного життя Тіна Кароль справді має простий, але зі смаком і без жодних надмірностей вигляд. Її нерідко можна побачити в непримітному одязі, без косметики та укладки.

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Джерело
Vogue
Теги
Стиль Тіна Кароль
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