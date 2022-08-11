WeAreUkraine. Джамала стала амбасадором міжнародної благодійної NFT-кампанії

Джамала приєдналася до благодійної NFT-кампанії #WeAreUkraine. У такий спосіб співачка прагне підвищити обізнаність про українську культуру, а також зібрати кошти для підтримки дітей і родин, що постраждали через війну.

Ексклюзивна колекція NFT нараховує 14 850 цифрових колекційних предметів. Їх можна буде купити протягом шести місяців на найбільшому NFT-маркетплейсі OpenSea.

У колекції будуть художні репродукції найвідоміших українських пам’яток, а також три додаткові NFT – відео, де Джамала виконує народні пісні з різних регіонів України. Йдеться про Сохнет травушка, Виростеш ти, сину та Meni Ğamdan Azat Eyle.

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– Я пишаюся тим, що є частиною кампанії. До цієї NFT-колекції, яка об’єднує найрізноманітніші куточки України, захотілося додати кілька пісень нашого народу. Народні пісні для мене – це відповіді на тисячі питань, які ми ставимо собі щодня. Просто послухайте, і ви по-новому відкриєте для себе український народ та його історію, – зізнається Джамала.

70% усіх зібраних коштів порівну розподілять між двома міжнародними благодійними організаціями – Save the Children та Women for Women International.

Міжнародна організація Save the Children займається підтримкою дітей і родин, що постраждали внаслідок бойових дій в Україні, з 2014 року. Women for Women International своєю чергою надають допомогу жінкам, що пережили війну.