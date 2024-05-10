Кінокомпанія Warner Bros. працює над двома новими фільмами за мотивами творів Джона Толкіна Володар перснів.

Нова стрічка Володар перснів: Полювання на Голлума буде присвячена Голлуму, якого в оригінальній трилогії зіграв актор Енді Серкіс. Він повернеться до своєї ролі, а також виступить як режисер.

Що відомо про фільм Володар перснів: Полювання на Голлума

У роботі над майбутньою стрічкою візьме участь режисер і сценарист фільмів Володар перснів і Гоббіт Пітер Джексон.

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До нього приєднаються його співавтори за сценарієм Френ Волш і Філіпа Бойєнс. Вони братимуть участь у кожному етапі роботи над картиною, розповіли у Warner Bros.

Сценарії нових фільмів перебувають на ранній стадії розробки. Прем’єра картини Володар перснів: Полювання на Голлума запланована на 2026 рік.

Попередні шість фільмів Пітера Джексона за мотивами творів Толкіна – Володар перснів і Гоббіт – зібрали у світовому прокаті близько $6 млрд.

У 2004 році заключний фільм Володар перснів: Повернення короля отримав 17 премій Оскар, зокрема в номінаціях Найкращий фільм і Найкращий режисер.