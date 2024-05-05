Актор Бернард Гілл, відомий українським глядачам за ролями в епічній трилогії Володар перснів і драмі Титанік, помер у віці 79 років. Про це повідомив агент знаменитості, а незабаром заяву має зробити й родина Гілла.

Помер Бернард Гілл – що відомо

Зірки не стало вранці у неділю, 5 травня. Йому було 79 років. Гілл жив у Саффолку, що у східній Англії. У нього залишилася дружина – акторка Маріанна Гілл – і син Габріель.

Подробиці смерті видатного актора поки що невідомі. Бернард Гілл був єдиним актором, що знявся у більш ніж одному фільмі, нагородженому одинадцятьма Оскарами. У Володарі перснів він виконав роль короля Теодена, в Титаніку – капітана Едварда Джона Сміта.

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Він став відомим після серіалу Хлопці з Блекстаффа, що здобув премію BAFTA у 1983 році та посідає сьоме місце у списку найкращих телесеріалів, складеному Британським інститутом кіномистецтва.

Смерть Бернарда Гілла настала за кілька годин до того, як на телеекрани мала вийти поліційна драма з Мартіном Фріменом Респондент.