Кинокомпания Warner Bros. работает над двумя новыми фильмами по мотивам произведений Джона Толкина Властелин колец.

Новая лента Властелин колец: Охота на Голлума будет посвящена Голлуму, которого в оригинальной трилогии сыграл актер Энди Серкис. Он вернется к своей роли, а также выступит как режиссер.

Что известно о фильме Властелин колец: Охота на Голлума

В работе над будущей лентой примет участие режиссер и сценарист фильмов Властелин колец и Хоббит Питер Джексон.

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К нему присоединятся его соавторы по сценарию Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс. Они будут участвовать в каждом этапе работы над картиной, рассказали в Warner Bros.

Сценарии новых фильмов находятся на ранней стадии разработки. Премьера картины Властелин колец: Охота на Голлума запланирована на 2026 год.

Предыдущие шесть фильмов Питера Джексона по мотивам произведений Толкина — Властелин колец и Хоббит — собрали в мировом прокате около $6 млрд.

В 2004 году заключительный фильм Властелин колец: Возвращение короля получил 17 премий Оскар, в частности в номинациях Лучший фильм и Лучший режиссер.