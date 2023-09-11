Актор Кріс Еванс, відомий ролями у кіновсесвіті Марвел, та португальська акторка Альба Баптіста одружилися під час секретної церемонії в своєму бостонському будинку.

На свято 42-річний Еванс та 26-річна Баптіста запросили родичів та найближчих друзів. У списку запрошених було кілька колег капітана Америки, зокрема Кріс Гемсворт, Джеремі Реннер та Роберт Дауні-молодший.

Вперше про роман пари стало відомо восени минулого року від інсайдера, який повідомив, що романтичний звʼязок між знаменитостями триває вже більше року. Тоді співбесідник заявив, що Кріс Еванс та Альба Баптіста закохані, а сімʼя та друзі актора просто у захваті від його обраниці.

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Зірки особливо не афішували свої стосунки, проте Еванс періодично залишав коментарі на сторінках в соцмережах своєї коханої та викладав фото і відео з її участю. На цих світлинах пара збирала яблука, милувалася північним сяйвом, каталася на лижах та навіть цілувалася в авто.

Альба Баптіста знає пʼять мов та відома за роллю у фільмі Місіс Гарріс їде у Париж, за яку отримала кілька нагород. Також сайт IMDb вніс її до рейтингу з десяти акторів та акторок, названих відкриттям 2020 року.