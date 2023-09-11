Актер Крис Эванс, известный ролями в киновселенной Марвел, и португальская актриса Альба Баптиста поженились во время секретной церемонии в своем доме Бостона.

На торжество 42-летний Эванс и 26-летняя Баптиста пригласили родственников и самых близких друзей. В списке приглашенных было несколько коллег капитана Америки, в частности Крис Хемсворт, Джереми Реннер и Роберт Дауни-младший.

Впервые о романе пары стало известно прошлой осенью от инсайдера, который сообщил, что романтическая связь между знаменитостями продолжается уже больше года. Тогда собеседник заявил, что Крис Эванс и Альба Баптиста влюблены, а семья и друзья актера просто в восторге от его избранницы.

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Звезды особо не афишировали свои отношения, однако Эванс периодически оставлял комментарии на страницах в соцсетях своей любимой и выкладывал фото и видео с ее участием. На этих фотографиях пара собирала яблоки, любовалась северным сиянием, каталась на лыжах и даже целовалась в автомобиле.

Альба Баптиста знает пять языков и известна по роли в фильме Миссис Харрис едет в Париж, за которую получила несколько наград. Также сайт IMDb внес ее в рейтинг десяти актеров и актрис, названных открытием 2020 года.