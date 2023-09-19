Лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк поделился новыми кадрами с фронта. В частности он показал эффектную работу дронов.

В Instagram-stories Хливнюк показал свое фото в форме, рассказав, что дроны обнаружили лодки российских оккупантов, а также наметы военных страны-агрессора. Также он обнародовал соответствующее видео.

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— Вчера Mavic 3T, на который вы задонатили, в составе дружественного подразделения обнаружил вражеские корабли с оккупантами на воде. Им вафли. А Punisher, на который вы задонатили — дважды гепнул по наметам орков, которые спали, — поделился Хлывнюк.

Напомним, Андрей Хлывкнюк с первый дней полномасштабной войны стоит на защите Украины. Ранее он сообщил, что ему удалось благодаря волонтерам приобрести боевой дрон, пройти курс обучения и стать его пилотом.