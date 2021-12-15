Солістка українського гурту Onuka Ната Жижченко розповіла, чому не користується соціальними мережами і який страх вона подолала.

В інтерв’ю програмі Ранок у великому місті на ICTV вона відповіла на 33 запитання Олександри Кучеренко.

Добросовісна, сувора, принципова, меланхолійна, – так одним реченням описала себе Ната Жижченко.

Вона розповіла, що востаннє її вивів із себе хейтерський коментар. Співачка вважає, що соцмережі – це поганий час, коли ти поринаєш у чиїсь комплекси та витрачаєш на це своє життя.

Страх, який Наті вдалося перемогти – сольний проект, проте як співачку Жижченко оцінює себе на чотири з 10.

– Найталановитішою українською співачкою вважаю Юлія Саніну, – зізналася артистка.

Ната зазначила, що перед виходом на сцену може випити келих вина чи чай.

Одна з найвідоміших пісень гурту – Vidlik. Вона звучала в багатьох рекламних роликах. За словами співачки, реклама мобільного оператора була найбільшою, і гонорар за неї був доволі відчутний.

Цифри Ната розкривати не стала, але зазначила, що буває й понад $20 тис.

Жижченко розповіла, що сортує сміття, однак зазначила, що цього не робитимуть усі українці.

– Це не працює на державному рівні, – наголосила Ната.

Якби солістка гурту Onuka стала депутатом, то закон, який вона прийняла б насамперед, був би пов’язаний з освітою. У столиці Ната змінила б усю зовнішню рекламу.

– Я б її знищила та спалила на сміттєпереробному заводі, – сказала Жижченко.

Артистка зізналася, найекстремальніше, що робила в житті – подорож на льодолайнері на Північний полюс.