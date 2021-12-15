Солистка украинской группы Onuka Ната Жижченко рассказала, почему не пользуется социальными сетями и какой страх она преодолела.

В интервью программе Утро в большом городе на ICTV она ответила на 33 вопроса Александры Кучеренко.

Добросовестная, строгая, принципиальная, меланхоличная, — так одним предложением описала себя Ната Жижченко.

Она рассказала, что в последний раз ее вывел из себя хейтерский комментарий. Певица считает, что соцсети — это плохое время, когда ты погружаешься в чьи-то комплексы и тратишь на это свою жизнь.

Страх, который Нате удалось победить — сольный проект, однако как певицу Жижченко себя оценивает на четыре из 10.

— Самой талантливой украинской певицей считаю Юлия Санину, — призналась артистка.

Ната отметила, что перед выходом на сцену может выпить бокал вина или просто чай.

Одна из самых известных песен группы — Vidlik. Она звучала во многих рекламных роликах. По словам певицы, реклама мобильного оператора была самой большой, и гонорар за нее был достаточно ощутим.

Цифры Ната раскрывать не стала, но отметила, что бывает и больше $20 тыс.

Жижченко рассказала, что сортирует мусор, однако отметила, что этого не станут делать все украинцы.

— Это не работает на государственном уровне, — подчеркнула Ната.

Если бы солистка группы Onuka стала депутатом, то закон, который она приняла бы в первую очередь, был бы связан с образованием. В столице Ната изменила бы всю наружную рекламу.

— Я бы ее уничтожила и спалила на мусороперерабатывающем заводе, — сказала Жижченко.

Артистка призналась, самое экстремальное, что делала в жизни — путешествие на ледолайнере на Северный полюс.