Українська акторка театру та кіно Римма Зюбіна потрапила у ДТП. Неприємний інцидент стався вранці 27 жовтня.

За словами Римми, за кермом авто був її 23-річний син Даниїл. Вони їхали з дотриманням правил дорожнього руху, але на зустрічну смугу виїхало інше авто і, як наслідок, відбулося зіткнення.

На особистій сторінці у Facebook Римма показала фото та відео дорожньо-транспортної пригоди.

– Водій виїхав на зустрічну смугу – на нашу смугу. Ми не поступилися йому місцем і він нас “наказав”. Вийшов і привітався з Даниїлом: “Я тобі зараз їб*ло розіб’ю”, – розповіла акторка.

На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав. Римма викликала поліцію для того, щоб правоохоронці зафіксували факт ДТП і розібралися з цією ситуацією.

Нагадаємо, що Римма Зюбіна дебютувала у кіно у 1992 році у фільмі Дмитра Томашпольського Про шалене кохання, снайпера і космонавта. За більш ніж 20 років роботи в кінематографі акторка знялася у близько 90 телефільмах та у 7 повнометражних кінофільмах.

Римма є лауреаткою численних театральних премій, а також дворазовою володаркою Київської пекторалі.

Одна з найвідоміших робіт зірки – фільм Гніздо горлиці. На премії Золота дзиґа ця стрічка отримала шість статуеток, а Зюбіну удостоїли звання Краща актриса.

Фото: Римма Зюбіна