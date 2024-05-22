Міністерство культури та інформаційної політики вимагає позбавити проросійського режисера Михайла Резніковича звання академіка Національної академії мистецтв України.

Що відомо про Михайла Резніковича

Резнікович був генеральним директором і художнім керівником Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки з 1994 до 2022 року.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році він залишив територію України та почав співпрацювати з державними інституціями РФ. За даними МКІП, нині Михайло Резнікович викладає у російському інституті театрального мистецтва.

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З перших днів втечі з України Резнікович почав транслювати свою антиукраїнську позицію через російські пропагандистські медіа. В одному з інтерв’ю він поширив брехливі наративи про винищення українцями російської мови і культури, а також про братерство українського і російського народів.

Свого часу Резнікович отримав низку державних нагород. Крім звань Герой України, народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, він також є академіком-засновником Національної академії мистецтв України.

– Враховуючи те, що Національна академія мистецтв України заснована на державній власності та фінансується з державного бюджету України, МКІП звернулося до НАМУ з вимогою позбавити Резніковича звання академіка, – йдеться у повідомленні Мінкульту.

Раніше драмтеатр Лесі Українки відмовився від вистав Михайла Резніковича. Таке рішення ухвалили після скандальних висловлювань режисера. Він називав війну в Україні спецоперацією, бажав РФ процвітання і вихваляв російського диктатора Путіна.