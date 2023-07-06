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Персони

Вибило вікна, але я жива: Соловій розповіла, як пережила нічний обстріл Львова

6 Липня 2023, 09:10
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Кристина Соловий

Співачка Христина Соловій розповіла, як пережила ракетний удар по Львову 6 липня. У будинку зірки вибиті вікна через черговий терористичний акт із боку Росії.

Про це зірка розповіла у Twitter.

– З вибитими вікнами, але жива і здорова, сподіваюся, ви теж, – коротко описала ситуацію артистка.

За годину до цього Христина запитала, як почуваються жителі Львова, та закликала місцевих не ігнорувати тривогу, залишаючись і далі в укритті.

Користувачі мережі відповіли Соловій, а деякі навіть поцікавилися здоров’ям Жадана, з яким співачці приписують роман:

  • Із Сергієм усе гаразд?
  • Пощастило трохи більше, вікна цілі, я ціла, нервова система не дуже, але це таке;
  • Слава Богу, що Ви жива і здорова, не постраждали!
  • Сергій Вікторович як?
  • Якщо потрібна допомога – поміняю вікна за один день.

Нагадаємо, що Соловій і Жадан активно підтримують чутки про роман. На концерті у Львові вони ніжно обіймалися і трималися за руки просто на сцені. Користувачі мережі вже встигли обговорити таку поведінку потенційної пари.

Теги
Львів Христина Соловій
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