Співачка Христина Соловій розповіла, як пережила ракетний удар по Львову 6 липня. У будинку зірки вибиті вікна через черговий терористичний акт із боку Росії.

Про це зірка розповіла у Twitter.

– З вибитими вікнами, але жива і здорова, сподіваюся, ви теж, – коротко описала ситуацію артистка.

з вибитими вікнами але жива здорова, сподіваюсь ви теж — Христина Соловій (@soloviyka) July 6, 2023

За годину до цього Христина запитала, як почуваються жителі Львова, та закликала місцевих не ігнорувати тривогу, залишаючись і далі в укритті.

Користувачі мережі відповіли Соловій, а деякі навіть поцікавилися здоров’ям Жадана, з яким співачці приписують роман:

Із Сергієм усе гаразд?

Пощастило трохи більше, вікна цілі, я ціла, нервова система не дуже, але це таке;

Слава Богу, що Ви жива і здорова, не постраждали!

Сергій Вікторович як?

Якщо потрібна допомога – поміняю вікна за один день.

Нагадаємо, що Соловій і Жадан активно підтримують чутки про роман. На концерті у Львові вони ніжно обіймалися і трималися за руки просто на сцені. Користувачі мережі вже встигли обговорити таку поведінку потенційної пари.