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Персоны

Выбило окна, но я жива: Соловий рассказала, как пережила ночной обстрел Львова

6 июля 2023, 09:10
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Кристина Соловий

Певица Христина Соловий рассказала, как пережила ракетный удар по Львову 6 июля. В доме звезды выбиты окна из-за очередного террористического акта со стороны России.

Об этом звезда рассказала в Twitter.

— С выбитыми окнами, но жива и здорова, надеюсь, вы тоже, — кратко описала ситуация артистка.

За час до этого Христина спросила, как себя чувствуют жители Львова, и призвала их не игнорировать тревогу, оставаясь и дальше в укрытии.

Пользователи сети ответили Соловий, а некоторые даже поинтересовались здоровьем Жадана, с которым певице приписывают роман:

  • С Сергеем все в порядке?
  • Повезло чуть больше, окна целы, я цела, нервная система не очень, но это такое;
  • Слава Богу, что Вы жива и здорова, не пострадали!
  • Сергей Викторович как?
  • Если требуется помощь — поменяю окна за один день.

Напомним, что Соловий и Жадан активно поддерживают слухи о романе. На концерте во Львове они нежно обнимались и держались за руки прямо на сцене. Пользователи сети уже успели обсудить такое поведение потенциальной пары.

Теги
Львов Христина Соловий
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