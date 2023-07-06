Певица Христина Соловий рассказала, как пережила ракетный удар по Львову 6 июля. В доме звезды выбиты окна из-за очередного террористического акта со стороны России.

Об этом звезда рассказала в Twitter.

— С выбитыми окнами, но жива и здорова, надеюсь, вы тоже, — кратко описала ситуация артистка.

з вибитими вікнами але жива здорова, сподіваюсь ви теж — Христина Соловій (@soloviyka) July 6, 2023

За час до этого Христина спросила, как себя чувствуют жители Львова, и призвала их не игнорировать тревогу, оставаясь и дальше в укрытии.

Пользователи сети ответили Соловий, а некоторые даже поинтересовались здоровьем Жадана, с которым певице приписывают роман:

С Сергеем все в порядке?

Повезло чуть больше, окна целы, я цела, нервная система не очень, но это такое;

Слава Богу, что Вы жива и здорова, не пострадали!

Сергей Викторович как?

Если требуется помощь — поменяю окна за один день.

Напомним, что Соловий и Жадан активно поддерживают слухи о романе. На концерте во Львове они нежно обнимались и держались за руки прямо на сцене. Пользователи сети уже успели обсудить такое поведение потенциальной пары.