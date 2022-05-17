Вячеслав Довженко: наш народ стал для России ахиллесовой пятой

Актер театра и кино, заслуженный артист Украины Вячеслав Довженко рассказал Фактам ICTV, как во время войны начал личную борьбу на информационном фронте и создал проект Народ — войско, в котором с иронией рассказывает о знаковых местах для украинской истории.

— Как это сейчас модно говорить, я “топил” за наш контент об украинской истории еще с 2014-го года. Потому что во многих случаях мы проигрывали информационную войну с агрессором. А сейчас, когда произошло полномасштабное вторжение, к счастью, образумились даже самые либеральные к русской культуре люди. Поэтому и есть спрос на контент о нашей идентичности.

Идею Вячеслава Довженко поддержал его друг, актер и режиссер, командир роты киборгов Андрей Шараскин. Вместе они решили, что будут создавать информационный контент как определенное оружие против врага. Тем самым поддержат и ВСУ, и украинский народ.

— Каждая область Украины имеет свою уникальную историю. Мы берем исторический факт о конкретном месте и делаем из этого какой-нибудь шутливый ролик. Ведь историю можно воспринимать даже сквозь юмор. Даже если мы вспомним историю такого ненавистного нам государства как СССР, то во время Второй мировой войны создавались комедии. Тогда они шли в кинотеатрах с огромными аншлагами. И в реалиях российского полномасштабного вторжения искусство должно как никогда держать руку на пульсе событий. Нам даже иногда пишут незнакомые люди с предложением: “А давайте мы будем показывать ваши ролики в школах”. Это очень радует.

В ролике об уже легендарном острове Змеином актер рассказал, как этот остров связан с богом Ахиллом и Древней Грецией. И как, в конце концов, он стал ахиллесовой пятой для путинской армии в настоящее время.

В планах авторов — охватить все области Украины. Именно сейчас идет работа над роликом о Конотопе на Сумщине. Вячеслав подчеркивает: многие забыли о Конотопской битве, что именно там войско во главе с гетманом Иваном Выговским разгромило армию московского князя Трубецкого в 1959 году. В цикле есть ролик и о современной истории. Это видео на стихотворение Ярость Даниила Галыка, которое мысленно переносит в первые дни войны.

— Когда мне попало в руки это стихотворение, мы поняли, что это именно тот месседж, который сейчас на устах у всех людей. Когда мы вдруг все переосмыслили свою жизнь в настоящем времени. Когда рюкзак действительно заменяет всю квартиру. Подвал – кровать. Вместо круга друзей – вокзал. Когда я впервые прочитал его, не буду кривить душой, даже расплакался.

Артист ничуть не сомневается в нашей армии и стране в целом. Поэтому уверен, что победа состоится в любом случае. Но стремится донести мысль до нашего народа, что эту войну выиграет не кто-то один — не президент, не главнокомандующий и не генерал.