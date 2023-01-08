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Ви – тил та опора, я вас дуже люблю: Ніна Матвієнко зізналася Залужному, він несподівано відповів

8 Січня 2023, 20:56
Юля Захарченко редакторка стрічки
Ви – тил та опора, я вас дуже люблю: Ніна Матвієнко зізналася Залужному, він несподівано відповів

Народна артистка України Ніна Матвієнко висловила свою повагу до головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та зізналась, що вийшла б за нього заміж, якби була трохи молодшою.

– Я вас дуже люблю. Я пишаюсь вами. Не знаю чому, але ви мені стали дуже близьким. Якби я була трохи молодшою, то вийшла б за вас заміж. Але я виходжу заміж за вашу любов до Батьківщин. За те, що ви любите сьогодні наших хлопців, допомагаєте їм. Ви не тільки тил, а й опора нашого сьогодення. Вклоняюся вам, – сказала українська співачка у зверненні до Залужного.

Стало відомо, що це відео побачив особисто головнокомандувач ЗСУ. Він був розчулений словами української артистки, тому записав звернення у відповідь Матвієнко.

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– Мені дуже приємно. Дуже вам дякую за підтримку. Ви – для нас зразок. Саме таких, як ви, ми захищаємо. Тримайтеся, будь ласка, – зазначив Залужний.

Донька Ніни Матвієнко Тоня зафіксувала на камеру реакцію матері, яка обійняла телефон, переглядаючи відео з головнокомандувачем ЗСУ.

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Теги
Батьківщина Валерій Залужний ЗСУ Ніна Матвієнко співак українські військові
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