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Вы — тыл и опора, я вас очень люблю: Нина Матвиенко призналась Залужному, он неожиданно ответил

8 января 2023, 20:56
Юля Захарченко редактор ленты
Вы — тыл и опора, я вас очень люблю: Нина Матвиенко призналась Залужному, он неожиданно ответил

Народная артистка Украины Нина Матвиенко выразила свое уважение к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и призналась, что вышла бы за него замуж, если была бы немного моложе.

— Я вас очень люблю. Я горжусь вами. Не знаю почему, но вы мне стали очень близким. Если бы я была немного моложе, я бы вышла за вас замуж. Но я выхожу замуж за вашу любовь к Родине. За то, что вы любите сегодня наших парней, помогаете им. Вы не только тыл, но и опора нашего настоящего. Кланяюсь вам, — сказала украинская певица в обращении к Залужному.

Стало известно, что это видео увидел лично главнокомандующий ВСУ. Он был растроган словами украинской артистки, поэтому записал ответное обращение Матвиенко.

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— Мне очень приятно. Большое вам спасибо за поддержку. Вы — для нас образец. Именно таких, как вы, мы защищаем. Держитесь, пожалуйста, — отметил Залужный.

Дочь Нины Матвиенко Тоня зафиксировала на камеру реакцию матери, которая обняла телефон, просматривая видео с главнокомандующим ВСУ.

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Теги
Батькивщина Валерій Залужний ВСУ Ніна Матвієнко співак українські військові
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