Переможниця Євробачення 2023 Loreen зізналася в коханні Україні. Також вона висловилася про творчість наших музикантів.

Loreen висловилася про українських артистів

Шведська співачка зазначила, що була багато разів в Україні та любить нашу країну. Каже, їй запам’яталися гостинність і традиційна кухня.

– Я була мільярди разів в Україні. Я люблю її дуже-дуже сильно. Мені там кажуть, щоб я їла ще, коли я вже не голодна, – сміючись, сказала Loreen в інтерв’ю Razom.

Також співачка висловила своє захоплення українськими музикантами. Каже, вони завжди намагаються передати в піснях важливі теми, які відгукуються слухачам.

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– Що я найчастіше помічала у ваших виступах – ви співаєте про важливі реальні події, через які самі пройшли, про живе. Це дивно, як біль може породжувати любов, – сказала артистка.

Нагадаємо, Loreen є двічі переможницею Євробачення. Вона посідала перші місця в 2012 і в 2023 роках.