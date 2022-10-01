Акторка Ксенія Мішина розповіла про близьких людей в окупованому Криму. Також вона зізналася, чому її батьки залишаються в Севастополі.

Головна героїня романтичного реаліті Холостячка 1 зазначає, Крим Україні потрібен. Це її рідна земля. Каже, хоче без проблем їздити до своїх батьків.

– Я хочу нормально туди їздити. Сісти в поїзд чи літак. Це наша українська земля. Син все знає. Нещодавно він сказав, що хоче в Севастополь до бабусі, я відповіла, що теж хочу. Але він розуміє, ну що я можу сказати? Ми не можемо зараз туди поїхати, – сказала Ксенія.

Акторка додала, спілкується з батьками часто, оскільки для неї це важливо.

Зараз дивляться

– Нічого не чекають, просто живуть… Деякі друзі, з якими листуємося, вони видаляють відразу ж повідомлення… Дуже велика частина молоді за Україну, але залишається там, – сказала артистка.

Зазначає, в Криму багато українців, які з суб’єктивних причин повинні бути там. Впевнена, якщо буде референдум, вони проголосують за Україну, незважаючи на всю пропаганду РФ.