Український репер OTOY (В’ячеслав Дрофа) розповів про трагічну історію, яка торкнулася його родини. Під час захисту Маріуполя загинув його двоюрідний брат, військовий на ім’я Дмитро.

Репер додав, що його родич був дуже хорошою людиною і навіть, певним чином, навіть для нього батьком.

– Дмитро – це найкращий батько, найвірніший друг і найрозумніший старший брат. Він родом із Широкиного, а воював ще до повномасштабного вторгнення. Його батьки встигли побувати під окупацією. Водночас, його батько продовжував розмовляти українською, – розповів В’ячеслав в інтерв’ю Ґрунт.

Музикант додав, що його брат зустрів повномасштабне вторгнення в лавах Азова.

– Він загинув під час прориву на Азовсталь 15 квітня 2022 року. Довгий час ми вважали його зниклим безвісти, – заявив OTOY.

За свободу України гинуть і самі артисти – наприкінці літа стало відомо, що на війні загинув учасник шоу Х-Фактор Савелій Федан. Хлопцеві був лише 21 рік. Відомо, що він уперше в АТО побував у 13 років, сказавши матері, що поїхав у госпіталь до Дніпра.