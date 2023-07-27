Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк підтримала Барбі-тренд. Разом з акторкою та гумористкою Ірою Гатун вони зняли жартівливий мінісеріал для соцмереж про ляльку та пупса.

За словами Лесі, вона мріяла про Барбі в дитинстві, проте свою першу, навіть не оригінальну ляльку, їй вдалося купити тільки після повноліття.

– Цей Instagram-серіал народився в моїй голові після того, як світова спільнота почала підтримувати вихід фільму Барбі. Я люблю втілювати свої ідеї та отримувати фідбеки від людей… Свою першу, не оригінальну, а китайську ляльку, я купила, коли мені виповнилося 19 років. А ось справжню Барбі, мого року народження (1987) мені подарувала на 35-річчя подруга. Викупила її з аукціону і зробила такий класний подарунок, – поділилася Леся.

Так у Нікітюк народилася ідея зняти свій мінісеріал про Барбі. Уже вийшло дві серії, і нові вже скоро.

Телеведуча каже, зняли все швидко й отримали задоволення від процесу. Картинка вийшла різнобарвна та яскрава, а тому підписники Нікітюк оцінили це творіння.