Ведущая Нового канала Леся Никитюк поддержала Барби-тренд. Вместе с актрисой и юмористкой Ирой Гатун они сняли шутливый мини-сериал для соцсетей о кукле и пупсе.

По словам Леси, она мечтала о Барби в детстве, однако свою первую не оригинальную куклу ей удалось купить только после совершеннолетия.

— Этот Instagram-сериал родился в моей голове после того, как мировое сообщество начало поддерживать выход фильма Барби. Я люблю воплощать свои идеи и получать фидбеки от людей… Свою первую, не оригинальную, а китайскую я купила, когда мне исполнилось 19 лет. А вот настоящую Барби, моего года рождения (1987) мне подарила на 35-летие подруга. Выкупила ее с аукциона и сделала такой классный подарок, — поделилась Леся.

Так у Никитюк родилась идея снять свой мини-сериал о Барби. Уже вышло две серии, и новые уже скоро.

Телеведущая говорит, сняли все быстро и получили удовольствие от процесса. Картинка получилась разноцветная и яркая, а потому подписчики Никитюк оценили это творение.