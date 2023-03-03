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31 трек із живою музикою: The Weeknd випустив альбом Live at SoFi Stadium

3 Березня 2023, 11:34
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
The Weeknd

The Weeknd випустив альбом Live at SoFi Stadium. До нього увійшов 31 трек, і реліз стався через місяць після виходу однойменного фільму-концерту на HBO.

Збірка пісень артиста складається з лайв-виступів, і до неї увійшли найпопулярніші хіти – Starboy, Blinding Lights, Can’t Feel My Face та I Feel It Coming.

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Щодо фільму, то його режисером став Міка Бікхем, який зняв артиста під час туру After Hours Til Dawn Tour у 2022 році.

Вихід альбому відбувся в напружений для артиста час – усе через знімання в серіалі HBO під назвою Ідол, де The Weeknd знімається з Лілі-Роуз Депп, дочкою легендарного актора. Так, видання Rolling Stone розкритикувало серіал ще до виходу. На жаль, про дату виходу серіалу поки що не повідомляють.

Артист також з’явиться і в повноцінному фільмі. Нещодавно стало відомо, що він зіграє головну роль у майбутньому фільмі Трея Едварда Шульца разом із Дженною Ортегою та Баррі Кеоганом. The Weeknd також доклав руку до сценарію фільму, який досі не має назви.

Нагадаємо, що на початку 2023 року пісня Blinding Lights стала найпопулярнішою в Spotify. Трек послухали понад 3,332 млрд разів, хоч і її реліз відбувся лише 2020 року.

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The Weeknd Музичний альбом
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