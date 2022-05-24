Грузинська і російська співачка Тамара Гвердцителі покинула Росію та відклала всі заплановані на пів року вперед концерти в країні-агресорі.

Наразі артистка перебуває в Тбілісі (Грузія). Як розповіла Гвердцителі, всі її предки родом із Одеси. Зокрема й мама, яка часто плаче після новин про жорстоку війну в Україні.

– Вона часто плаче. Всі мої предки з Одеси родом. Для моєї мами там всі вулиці рідні. Дуже мені важко про це говорити, – поділилася артистка в коментарі росЗМІ.

Тамара Гвердцителі зазначила, що поважає Росію, оскільки прожила в цій країні більше 30 років, проте “почуття Батьківщини є найвищим”.

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Артистка не виключає того, що в майбутньому у неї можуть бути концерти в РФ.

Зазначимо, що у 2004 році Тамара Гвердцителі стала народною артисткою Росії. Серед популярних пісень знаменитості – Виват, Король!, Чио-чио-сан, Чия-Мария, Оркестр любви та інші.

Мама співачки – Інна Володимирівна Кофман – уродженка Одеси, вчителька російських мови та літератури.