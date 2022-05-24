Грузинская и российская певица Тамара Гвердцители покинула Россию и отложила все запланированные на полгода вперед концерты в стране-агрессоре.

В настоящее время артистка находится в Тбилиси (Грузия). Как рассказала Гвердцители, все ее предки родом из Одессы. В том числе и мама, которая часто плачет после новостей о жестокой войне в Украине.

– Она часто плачет. Все мои предки из Одессы родом. Для моей мамы там все улицы родные. Очень мне тяжело об этом говорить, – поделилась артистка в комментарии росСМИ.

Тамара Гвердцители отметила, что уважает Россию, поскольку прожила в этой стране более 30 лет, однако “чувство Родины самое высокое”.

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Артистка не исключает, что в будущем у нее могут быть концерты в РФ.

Отметим, что в 2004 году Тамара Гвердцители стала народной артисткой России. Среди популярных песен знаменитости – Виват, Король!, Чио-чио-сан, Чия-Мария, Оркестр любви и другие.

Мама певицы – Инна Владимировна Кофман – уроженка Одессы, учительница русского языка и литературы.