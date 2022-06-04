Співачка Віра Брежнєва раз і назавжди покинула Росію. Про це заявила її колишній менеджер Анастасія Драпенко.

Анастасія займалася піаром знаменитості у Росії, і після повномасштабного вторгнення стало відомо, що до РФ Вірі дорога закрита – вона розірвала всі контакти.

– Ні, я не працюю з Вірою Брежнєвою. Брежнєвої більше немає у Росії, вона сюди не повернеться, – заявила Драпенко на фестивалі Красна площа.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Віра активно допомагала нашій країні. Співачка з перших днів засуджує дії Кремля та закликає зупинити цю війну, в якій гинуть і мирні українці.

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У березні Брежнєва активно допомагала волонтерам в Італії, котрі займалися українськими біженцями.

Співачка також не стояла осторонь, коли світ дізнався про жахіття Бучі, які залишили по собі військові РФ. Вона заявила, що не може повірити в те, що це відбувалося у 21 столітті.

— Не можу повірити в це пекло. Виявляється, немає слів, які можуть виразити біль, — прокоментувала зірка.

Не лише Брежнєва вже ніколи не приїде до Росії – багатьом українським зіркам заборонили це робити за допомогою закону. Наприклад, тепер кордони країни-агресора не зможе перетнути Антон Птушкін, Андрій Бедняков, Володимир Дантес, Іван Дорн.