Народна артистка України Алла Кудлай поділилася архівним знімком покійної Ніни Матвієнко та учасниць хору ім. Г. Верьовки. Фото зірка опублікувала в Instagram.

Так, на чорно-білому знімку можна побачити людей, які сидять за довгим столом. Це було весілля Кудлай – на столі в гостей були напої та різна їжа.

– Переглядаючи архів, знайшла фото свого весілля. Ми були молодими і все життя було попереду. На фото дівчата з хору ім. Г. Верьовки, покійна Ніна Матвієнко зі своїм чоловіком Петром. Не віриться, сумно. Світла і вічна пам’ять Ніночці, – підписала знімок Алла.

Нагадаємо, що Ніна Матвієнко померла 8 жовтня 2023 року. Прощання з легендою української культури відбулося 11 жовтня у Національній філармонії, куди прийшли сотні шанувальників і близьких артистки. До свого 76-річчя Матвієнко не дожила всього два дні – про причини смерті не повідомляють. Зі слів її подруг припускають, що вона хворіла і перенесла кілька операцій.

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Раніше Тоня Матвієнко розповіла, як почувається після смерті матері. Артистка зазначила, що для неї ніби зупинився час, додавши до своїх слів актуальне фото.