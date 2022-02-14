Засновниця ювелірного бренду Guzema Fine Jewelry Валерія Гузема розповіла, які прикраси будуть модними у 2022 році.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Валерія зізналася, що цьогоріч актуально міксувати жовте та біле золото, а також досить популярними є прикраси із камінням.

Вона радить не боятися експерементувати і обирати лише ті вироби, які вам душі.

– Не бійтеся жодних експериментів. Як ви відчуваєте, так і носіть. На сьогоднішній день немає особливих трендів чи правил. Я дотримуюсь того, що ви просто маєте відчувати, що вам сьогодні чи завтра вдягти, – додала вона.

Також Валерія назвала три прикраси, які кожна леді повинна мати у своєму ювелірному гардеробі. За її словами, однозначним фаворитом в цьому списку є сережки-кільця.

– Я прихильник достатньо мінімалістичних прикрас і мені здається, що маленька каблучка і тоненький ланцюжок чи кольє довершать будь-який образ, – додала Валерія.

Нагадаємо, що Валерія Гузема заснувала свій бренд Guzema Fine Jewelry у 2016 році. Компанія виготовляє прикраси з білого та жовтого золота, срібла, штучної замші.

Серед відомих осіб, які носять вироби Guzema — перша леді України Олена Зеленська, телеведучі Маша Єфросиніна та Катерина Осадча, супермодель Наталія Водянова, співачка Настя Каменських, англо-канадська акторка Кім Кетролл.