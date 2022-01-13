Кліп на дитячу пісню Baby Shark Dance набрав 10 млрд переглядів і встановив рекорд на YouTube.

Ролик був розміщений на платформі у червні 2016 року. За цей час кліп зібрав 32 млн лайків, коментарі під відео відключені.

Композиція стала популярною після того, як її виконала 10-річна корейсько-американська співачка Хоуп Сегойн. Тоді освітній бренд Pinkfong південнокорейської компанії SmartStudy створив для пісні відео з танцювальними рухами.

Пісня Baby Shark має понад 100 варіацій 11-ма різними мовами. Автор дитячої пісні невідомий.

Загальна чисельність населення Землі нині не перевищує 8 млрд людей. Таким чином, можна вважати, що в середньому кожна людина подивилася Baby Shark Dance хоча б один раз.

Лідером за кількістю переглядів на YouTube Baby Shark Dance стала у листопаді 2020 року, витіснивши з першого місця хіт Луїса Фонсі Despacito.

У лютому 2021 року пісня стала першим в історії YouTube відео, яке зібрало понад 8 млрд переглядів. У липні того ж року кількість переглядів перевищила 9 млрд.

Як найпопулярніше відео на YouTube Baby Shark Dance потрапила до Книги рекордів Гіннеса.