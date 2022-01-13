Клип на детскую песню Baby Shark Dance набрал 10 млрд просмотров и установил рекорд на YouTube.

Ролик был размещен на платформе в июне 2016 года. За это время клип собрал 32 млн лайков, комментарии под видео отключены.

Композиция стала популярной после того, как ее исполнила 10-летняя корейско-американская певица Хоуп Сегойн. Тогда образовательный бренд Pinkfong южнокорейской компании SmartStudy создал для песни видео с танцевальными движениями.

Песня Baby Shark имеет более 100 вариаций на 11 разных языках. Автор детской песни неизвестен.

Общая численность населения Земли в настоящее время не превышает 8 млрд человек. Таким образом, можно считать, что в среднем каждый человек посмотрел Baby Shark Dance хотя бы один раз.

Лидером по количеству просмотров на YouTube Baby Shark Dance стала в ноябре 2020 года, вытеснив с первого места хит Луиса Фонси Despacito.

В феврале 2021 года песня стала первым в истории YouTube видео, собравшим более 8 млрд просмотров. В июле того же года количество просмотров превысило 9 млрд.

Как самое популярное видео на YouTube Baby Shark Dance попала в Книгу рекордов Гиннеса.