Український актор Арам Арзуманян поділився, як його батьки переживають тимчасову окупацію рідного Мелітополя. В розмові з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком на шоу Пекельні борошна артист сказав, що мати дуже сумує за домом, і навіть готова була вже повернутися туди.

– Це мій дім, нащо вони приїхали. Я піду, я все одно піду, я їм скажу, що я тут хазяйка, – навів Арзуманян слова матері.

Актор наголосив, що його батьки переживають великий стрес – так само, як і всі українці, яким довелося полишити рідну домівку через повномасштабне вторгнення. Адже їм важко від того, що їхній будинок зараз під окупацією.

Зараз дивляться

– Я думаю, що будинок там уже доведеться відновлювати. Але й на це згоден батько, каже, що все зробить, – зазначив Арам Арзуманян.

Водночас артист пригадав, як перейшов на українську. Це сталося одразу після 24 лютого 2022 року. З дітьми Арзуманян спілкується українською та вірменською мовами. Згадує, що перехід дався йому не складно, а допомогли в цьому українські книжки, дубляж та переведення мови гаджетів на українську.

Фото: Арам Арзуманян