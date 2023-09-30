Украинский актер Арам Арзуманян поделился, как его родители переживают временную оккупацию родного Мелитополя. В разговоре с шеф-поваром Евгением Клопотенко на шоу Пекельні борошна артист сказал, что мать очень скучает по дому, и даже готова была уже вернуться туда.

— Это мой дом, зачем они приехали. Я пойду, я все равно пойду, я им скажу, что я здесь хозяйка, — процитировал Арзуманян слова матери.

Актер подчеркнул, что его родители переживают большой стресс – так же, как все украинцы, которым пришлось покинуть родной дом из-за полномасштабного вторжения. Ведь им тяжело от того, что родной дом сейчас под оккупацией.

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— Я думаю, что дом там уже придется восстанавливать. Но и на это согласен отец, говорит, что все сделает, — отметил Арам Арзуманян.

Вместе с тем артист вспомнил, как перешел на украинский. Это произошло сразу после 24 февраля 2022 года. С детьми Арзуманян общается на украинском и армянском языках. Вспоминает, что переход дался ему не сложно, а помогли в этом украинские книги, дубляж и перевод языка гаджетов на украинский.

Фото: Арам Арзуманян