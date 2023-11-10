Українська акторка Катерина Кузнецова висловилася про режисерку-зрадницю Оксану Байрак, яка втекла до Росії. Також вона розповіла, чи спілкується зі своєю колегою Антоніною Паперною, яка живе в РФ.

Що Кузнецова сказала про зрадницю Байрак

За словами Катерина, вона не здивована поведінкою Оксани Байрак, оскільки режисерка завжди мала “неоднозначну позицію”.

– Я завжди вважала її не дуже розумною жінкою. На курси я до неї пішла, бо нічого іншого не було. Вона – нездорова людина. Я не здивована, що вона так себе повела. Її позиція вимальовувалася дуже неоднозначна. Я це бачила. Я з нею ніколи не спілкувалася, ми не товаришували. Вона співала пісні російським акторам і для мене логічно, що вона там. Напевно, вона цього хотіла. Вона взагалі мене не цікавить, – заявила акторка.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Оксана Байрак підтримала диктатора Володимира Путіна і звинуватила українців у цій війні. Зараз зрадниця перебуває у Росії.

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Чи спілкується Кузнецова з Паперною

Також Кузнецова зізналась, що не підтримує зв’язок зі старшою донькою Ольги Сумської Антоніною Паперною, яка мовчить про війну та будує кар’єру у РФ. Хоча раніше акторки товаришували.

– Ми не спілкуємося. Комунікації немає. Ми не підтримуємо зв’язок, – сказала Катерина.

Нещодавно Антоніна Паперна засвітилася на заході в Москві. Туди вона прийшла разом зі своїм цивільним чоловіком, актором Володимиром Ягличем.