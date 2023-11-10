Украинская актриса Екатерина Кузнецова высказалась о режиссере-предателе Оксане Байрак, которая сбежала в Россию.

Также она рассказала, общается ли со своей коллегой Антониной Паперной, которая живет в РФ.

Что Кузнецова сказала о предательнице Байрак

По словам Екатерины, она не удивлена поведением Оксаны Байрак, поскольку режиссер всегда имела “неоднозначную позицию”.

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— Я всегда считала ее не очень умной женщиной. На курсы я к ней пошла, потому что ничего другого не было. Она — нездоровый человек. Я не удивлена, что она так себя повела. Ее позиция вырисовывалась очень неоднозначная. Я это видела. Я с ней никогда не общалась, мы не дружили. Она пела песни российским актерам и для меня логично, что она там. Наверное, она этого хотела. Она вообще меня не интересует, — заявила актриса.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения Оксана Байрак поддержала диктатора Владимира Путина и обвинила украинцев в этой войне. Сейчас предательница находится в России.

Общается ли Кузнецова с Паперной

Также Кузнецова призналась, что не поддерживает связь со старшей дочерью Ольги Сумской Антониной Паперной, которая молчит о войне и строит карьеру в РФ. Хотя раньше актрисы дружили.

— Мы не общаемся. Коммуникации нет. Мы не поддерживаем связь, — сказала Екатерина.

Недавно Антонина Паперная засветилась на мероприятии в Москве. Туда она пришла вместе со своим гражданским мужем, актером Владимиром Яглычем.