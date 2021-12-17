Шорты – предмет одежды, которая априори не является частью базового зимнего гардероба. Эта вещь не отвечает за сохранность тепла.

Однако в ней закодирована функция соблазнительности – открыть тело, показать ножки и добавить игривости в образ. Этой опцией иногда хочется пользоваться даже зимой. Поэтому есть компромисс – выбирать на холодный сезон шорты из более крепких и грубых материалов: шерсть, твид, кожа, замша или эко-кожа.

Персональный стилист Анна Ткаченко вместе с Фактами ICTV разобрались, с чем носить кожаные шорты и как стилизовать такую ​​вещь. Детальнее — в материале.

Берем, к примеру, комбинацию шорты и джемпер. К ней добавляем высокие сапоги и пальто. Уместны телесные капроновые колготки или черные матовые (20-40 DEN). Они могут быть гладкими или с минималистичным узором.

В виде узора на колготках могут быть надписи и логотипы.

Шорты будут удачно выглядеть в сочетании с водолазкой, жакетом и обувью челси. Бейсболка придаст расслабленности и легкого настроения. В total black образ впишется черное длинное пальто, которое согреет открытые ноги.

Следующий образ очень схож с предыдущим, но благодаря более женственной маленькой сумочке на железном ремешке, подчеркивающем талию, и локонам вместо бейсболки, он выглядит романтичнее и женственнее, а не спортивно.

Тот случай, когда шорты не видны, но они играют свою роль. Почему бы не поиграть с вариациями на мотив школьной формы, например, рубашкой и удлиненным жакетом-платьем.

Шорты здесь служат страховкой для того, чтобы безопасно было делать какие-либо движения. Откровенное мини уравновешивает грубую обувь на массивной подошве.

Кстати, неплохой вариант для Нового года: кожаные шорты и худи с интересной акцентной отделкой. В таком образе удобно встречать праздник дома, а затем уехать на вечеринку и танцевать до рассвета.