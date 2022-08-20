Вода и кусочек сельдерея в день: Линда Евангелиста рассказала о безденежье из-за пластики

Бывшая супермодель Линда Евангелиста появилась на обложке британского Vogue. Она впервые приняла участие в глянцевой фотосессии после неудачной косметологической процедуры, которая, по словам модели, исказила ее внешность.

Евангелиста рассказала, что косметическая процедура повлияла на ее психическое здоровье, поэтому она боролась с депрессией. В какой-то момент, рассказала модель, она перестала есть.

Она призналась, что для обложки Vogue визажист осторожно оттянул ее лицо, челюсть и шею с помощью эластичной ленты и бинтов.

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– Это не моя челюсть и шея в реальной жизни – и я не могу везде ходить с повязками, – говорит Евангелиста.

По ее словам, она пытается любить себя такой, какой есть, но “ради фото”.

— Думаю, что мы здесь для того, чтобы создавать фантазии. Мы создаем мечты. Я думаю, что это позволено. Кроме того, на этих фото позаботились обо всех моих чувствах неуверенности, поэтому я должна делать то, что люблю делать.

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Прошел почти год с тех пор, как бывшая звезда подиумов 90-х и 2000-х подала иск на $50 млн против американской фирмы Zeltiq Aesthetics из-за ее процедуры контурирования тела CoolSculpting, которая, по ее словам, привела к “жесткому искажению”.

Канадская модель утверждала, что ей не было известно о редком побочном эффекте, вызывающем отек и утолщение жировой ткани. В июле она объявила, что урегулировала иск, но не раскрыла условия соглашения.

Модель была представлена ​​как звезда предстоящего сентябрьского выпуска британского Vogue, ставшего ее первым появлением на обложке британского издания почти за 24 года. Репортаж сопровождается серией глянцевых фотографий Евангелисты, которую редко видела на публике последние пять лет.

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В интервью Евангелиста рассказала о различных попытках, которые она предпринимала, чтобы устранить последствия, включая две процедуры липосакции и ношение компрессионной одежды.

– Восемь недель я туго подпоясовала все тело – ничего не помогло, – сказала она.

Это серьезно повлияло на ее жизнь и лишило средств к существованию. Модель также рассказала, что была настолько подавленной и обескураженной, что полностью перестала есть. Она рассказала, что просто пила воду и иногда ела кусочек сельдерея или одно яблоко. При этом модель добавила: Я теряла рассудок.

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По ее словам, она соблазнилась коррекцией тела из-за рекламы.

— Те рекламные ролики CoolSculpting вертелись все время, на CNN, на MSNBC, снова и снова, и они спрашивали: Тебе нравится то, что ты видишь в зеркале? Они разговаривали со мной. Речь шла о жире на участках, не сдвигающихся с места. Там говорилось, что нет простоя, без операции и… Я выпив волшебное зелье… Так что я пошла на это — и это дало обратный результат.

При этом модель не скрывает, что морально еще не восстановилась и понимает, что работать по-прежнему не сможет.