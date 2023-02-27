Співак Владислав Левицький, який загинув вісім років тому в ДТП, отримав повістку до військкомату. Вона була виписана Шевченківським територіальним центром комплектування та соцпідтримки на його справжнє ім’я – Василь Левицький.

Про те, що загиблому виконавцю прийшла повістка, стало відомо з Facebook Мар’яни Волошин.

– І мертвим, і живим, і ненародженим… Цікаво, чим члени Шевченківського РТЦК і СП займаються на роботі разом зі своїм в. о. керівником? Перепрошую, але створюється враження, що одне дурне пише, друге ставить свій підпис і печатку, і нікому немає діла до того – що там… А там, відповідно до закону про мобілізацію, в центр комплектації викликають людину, яка загинула майже вісім років тому. Прикра помилка? Ні, розпизд***тво, – наголосила Волошин.

У Львівському обласному центрі комплектування та соцпідтримки відреагували на інцидент. Там зазначили, що повістки виписували за списками, який надали у Шевченківській районній адміністрації. Вони не вказали, що ця людина померла, повідомляє Zaxid.net.

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– Це не вина військкомату, військкомат виписує тим людям, які стоять на обліку. Шевченківська райадміністрація не повідомила нам, що ця людина померла, – пояснив начальник Львівського обласного центру комплектування та соцпідтримки Олександр Тищенко.

Нагадаємо, Владислав Левицький загинув у 2015 році. Його легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою MAN. У машині була сестра співака з донькою. Вони також померли від отриманих травм.