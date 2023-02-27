Певец Владислав Левицкий, погибший восемь лет назад в ДТП, получил повестку в военкомат. Она была выписана Шевченковским территориальным центром комплектования и соцподдержки на его настоящее имя — Василий Левицкий.

О том, что погибшему исполнителю пришла повестка, стало известно из Facebook Марьяны Волошин.

— И мертвым, и живым, и нерожденным… Интересно, чем члены Шевченковского ТЦК и СП занимаются на работе вместе со своим и.о. руководителем? Извиняюсь, но создается впечатление, что одно глупое пишет, второе ставит свою подпись и печать, и никому нет дела до того — что там… А там, согласно закону о мобилизации, в центр комплектации вызывают человека, погибшего почти восемь лет назад. Досадная ошибка? Нет, распизд***тво, — подчеркнула Волошин.

Во Львовском областном центре комплектования и соцподдержки отреагировали на инцидент. Там отметили, что повестки выписывали по спискам, который предоставили в Шевченковской районной администрации. Они не указали, что этот человек умер, сообщает Zaxid.net.

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— Это не вина военкомата, военкомат выписывает тем людям, которые стоят на учете. Шевченковская райадминистрация не сообщила нам, что этот человек умер, – пояснил начальник Львовского областного центра комплектования и соцподдержки Александр Тищенко.

Напомним, Владислав Левицкий погиб в 2015 году. Его легковой автомобиль столкнулся с грузовиком MAN. В машине была сестра певца с дочерью. Они также скончались от полученных травм.