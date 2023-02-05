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Влад Яма відповів хейтерам за фото у стилі рятувальника Малібу

5 Лютого 2023, 12:37
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Влад Яма

Хореограф Влад Яма відповів хейтерам, які засудили його за фото із Маямі. На знімку танцівник з’явився в образі рятівника.

В Instagram Яма оприлюднив кадр, під яким розповів про лоти з ним – привітання, спільний прямий ефір, заняття танцями, зустріч тощо. Частину отриманих грошей із них хореограф планує передати на ЗСУ.

Не всі підписники Влада оцінили такий вчинок, а тому почали критикувати хореографа, який виїхав із України під час повномасштабної війни.

Зараз дивляться
  • Не бачу жодної вагомої причини, яка дозволила вам виїхати і хизуватися знімками зі США, чекаємо на Батьківщині за законом.
  • Повернутись в Україну не плануєте?
  • Харків радий за вас!
  • Зустріч можна у Маямі організувати?
  • Чому наші чоловіки залишилися захищати Батьківщину, а ці індивіди ніжаться під мирним небом, – пишуть користувачі мережі.

Зазвичай хореограф не реагував на хейт, проте зараз вирішив відповісти, наголосивши, що нікому нічого не збирається доводити.

– Так, ситуація екстремальна, кожен має право на свою думку. Але я не бачу сенсу комусь доводити, є справи важливіші. Люблю вас, – написав Влад.

Влад Яма ответил на хейт

Заступилася за нього і дружина Лілія, наголосивши, що ніхто не має права засуджувати.

– Ніхто не має права засуджувати право вибору кожного з нас! Не судіть, щоб вас не судили. Ніхто не знає обставин кожного, – зазначила вона.

Нагадаємо, що в перший день повномасштабної війни Влад Яма з дружиною та сином виїхав з України до Америки.

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Фото: Влад Яма

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