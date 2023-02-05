Хореограф Влад Яма відповів хейтерам, які засудили його за фото із Маямі. На знімку танцівник з’явився в образі рятівника.
В Instagram Яма оприлюднив кадр, під яким розповів про лоти з ним – привітання, спільний прямий ефір, заняття танцями, зустріч тощо. Частину отриманих грошей із них хореограф планує передати на ЗСУ.
Не всі підписники Влада оцінили такий вчинок, а тому почали критикувати хореографа, який виїхав із України під час повномасштабної війни.
- Не бачу жодної вагомої причини, яка дозволила вам виїхати і хизуватися знімками зі США, чекаємо на Батьківщині за законом.
- Повернутись в Україну не плануєте?
- Харків радий за вас!
- Зустріч можна у Маямі організувати?
- Чому наші чоловіки залишилися захищати Батьківщину, а ці індивіди ніжаться під мирним небом, – пишуть користувачі мережі.
Зазвичай хореограф не реагував на хейт, проте зараз вирішив відповісти, наголосивши, що нікому нічого не збирається доводити.
– Так, ситуація екстремальна, кожен має право на свою думку. Але я не бачу сенсу комусь доводити, є справи важливіші. Люблю вас, – написав Влад.
Заступилася за нього і дружина Лілія, наголосивши, що ніхто не має права засуджувати.
– Ніхто не має права засуджувати право вибору кожного з нас! Не судіть, щоб вас не судили. Ніхто не знає обставин кожного, – зазначила вона.
Нагадаємо, що в перший день повномасштабної війни Влад Яма з дружиною та сином виїхав з України до Америки.
Фото: Влад Яма