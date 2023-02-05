Хореограф Влад Яма відповів хейтерам, які засудили його за фото із Маямі. На знімку танцівник з’явився в образі рятівника.

В Instagram Яма оприлюднив кадр, під яким розповів про лоти з ним – привітання, спільний прямий ефір, заняття танцями, зустріч тощо. Частину отриманих грошей із них хореограф планує передати на ЗСУ.

Не всі підписники Влада оцінили такий вчинок, а тому почали критикувати хореографа, який виїхав із України під час повномасштабної війни.

Зараз дивляться Не бачу жодної вагомої причини, яка дозволила вам виїхати і хизуватися знімками зі США, чекаємо на Батьківщині за законом.

Повернутись в Україну не плануєте?

Харків радий за вас!

Зустріч можна у Маямі організувати?

Чому наші чоловіки залишилися захищати Батьківщину, а ці індивіди ніжаться під мирним небом, – пишуть користувачі мережі. Зазвичай хореограф не реагував на хейт, проте зараз вирішив відповісти, наголосивши, що нікому нічого не збирається доводити. – Так, ситуація екстремальна, кожен має право на свою думку. Але я не бачу сенсу комусь доводити, є справи важливіші. Люблю вас, – написав Влад. Заступилася за нього і дружина Лілія, наголосивши, що ніхто не має права засуджувати. – Ніхто не має права засуджувати право вибору кожного з нас! Не судіть, щоб вас не судили. Ніхто не знає обставин кожного, – зазначила вона. Нагадаємо, що в перший день повномасштабної війни Влад Яма з дружиною та сином виїхав з України до Америки. Читайте також: Влад Яма нарвався на критику за публікацію в Instagram: Занадто гарний для радіо Фото: Влад Яма

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