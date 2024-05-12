У неділю, 12 травня, в Україні відзначається День матері. Сьогодні заведено дякувати найріднішим людям у світі за турботу, підтримку та любов.

Зірки шоу-бізнесу теж привітали зі святом своїх мам. Багато хто з них має власні сімʼї, тому особливо розуміють, що відчувають батьки, та скільки всього вони роблять для дітей.

Ектор Хіменес-Браво

Суддя реаліті МастерШеф опублікував зворушливу світлину зі своєю мамою. Підписники відзначили, як сильно ресторатор на неї схожий.

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– Я біля тебе буду завжди маленький… З Днем матері, всіх жінок, мам! З Днем матері, моя mami, – ніжно звернувся до рідної людини Ектор.

Анна Саліванчук

Акторка опублікувала серію фото зі своєю мамою та побажала їй здоровʼя.

– Вітаю сьогодні – люблю завжди! Ти – найкраща, ти – людина, яка завжди поруч, яка ніколи не зрадить і не підведе! – зазначила Анна.

Андре Тан

Модельєр присвятив мамі великий пост у соцмережах і виклав рідкісне родинне фото з нею. Дизайнер наголосив, що саме завдяки материнській підтримці зміг стати тим, ким він є.

– Ще в 9 років, коли я годинами просиджував за малюванням суконь, саме мама змогла розгледіти в мені талант. Вона не тільки не заважала моєму захопленню, а й зробила все можливе, щоб його розвити. Завдяки їй я зібрав цілу колекцію з 65 журналів з моїми ескізами, а в 10 років вона записала мене на курси крою та шиття при Домі офіцерів, – розповів Андре Тан.

Лілія Ребрик

Ведуча сама нещодавно народила третю дитину, тому вона дуже добре розуміє, що означає бути мамою. У святковий день вона опублікувала фото, на якому показала свою маму та усіх доньок.

– Чотири букви, два склади. Таке просте слово, але таке змістовне. Сповнене безмежної любові. Турботи. Ніжності. Гордості. Щастя. Та, звісно, сліз, тривог, безсонних ночей, втоми. Це не ідеальна картинка, але з цього всього і складається життя, – резюмувала Лілія.

Влад Никитюк

Актор теж показав спільне фото з мамою та зізнався, що йому страшно уявити як це, коли немає до кого прийти за порадою чи конструктивною критикою.

– В мене страх від цих думок, тому я дуже хочу, щоб ти мала міцне здоров’я та нерви! Щоб ти мала роботу, яку любиш! І щоб ми проводили більше часу разом! – побажав Никитюк.

Джамала

Співачка зазначила, що сьогодні її день, і запостила серію фото при надії. Водночас вона подякувала усім жінкам свого роду.

– Я вдячна своїй мамі і мамі мами, і бабусиній мамі, і прабабусиній – аж до початку роду. Бережіть і любіть наших мам, – закликала Джамала.

Наталка Денисенко

Акторка поділилася, що її саму материнство змінило у кращий бік та розповіла, що означає для неї бути мамою.

– Це і величезна відповідальність, і випробування, але й неймовірний ресурс, пригода та найбільше щастя! Ніщо так не розкриває серце до безумовної любові, як бути мамою, – підсумувала Денисенко.

Олександр Пономарьов

Співак не став викладати знімків з родинних архівів, а привітав усіх мам зі святом разом з учнями своєї вокальної академії.

Onuka

Фронвумен гурту Ната Жижченко поміркувала над тим, що означає материнство для неї та акцентувала, що це особливо непросто в умовах війни.

– Нині школи та садочки обираються, передусім, за наявністю та якістю укриття, а всі решта критеріїв тупо відходять на задній план. У жінки й так є інстинкт збереження своєї дитини від природи, який превалює над усіма, а коли він постійно увімкнений через небезпеку прильоту/наступу/окупації, то іноді сил не залишається зовсім, – констатувала Наталія.

Маша Єфросиніна

Ведуча теж вирішила підняти тему материнства у війну. Вона зауважила, скільки всього проходять зараз українські матері та опублікувала діалог із сином, що вирішив замість дитячого кіно чи мультика подивитися в кінотеатрі стрічку Ми були рекрутами режисера Любомира Левицького.

Єфросиніна спитала в Сашка, чому він хоче подивитися саме цю стрічку, на що він відповів, що йому цікаво, бо він переживає свою першу війну.

Блогерка додала, що українським жінкам доводиться проходити крізь великі випробування. Хтось рятує дітей від обстрілів, хтось народжує під звуки повітряної тривоги, хтось навпаки відкладає тему материнства, бо не хоче приводити дитину у світ, де точиться війна, хтось прощається з сином або донькою, які поклали життя за рідну країну. Тому Маша Єфросиніна наголосила, що кожна з українських матерів має право на власні рішення та почуття.