В воскресенье, 12 мая, в Украине отмечается День матери. Сегодня принято благодарить самых родных людей в мире за заботу, поддержку и любовь.

Звезды шоу-бизнеса тоже поздравили с праздником своих мам. Многие из них имеют собственные семьи, поэтому особенно понимают, что чувствуют родители, и сколько всего они делают для детей.

Эктор Хименес-Браво

Судья реалити МастерШеф опубликовал трогательную фотографию со своей мамой. Подписчики отметили как сильно ресторатор на нее похож.

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— Я возле тебя буду всегда маленький… С Днем матери, всех женщин, мам! С Днем матери, моя mami, — нежно обратился к родному человеку Эктор.

Анна Саливанчук

Актриса опубликовала серию фото со своей мамой и пожелала ей здоровья.

— Поздравляю сегодня — люблю всегда! Ты самая лучшая, ты человек, который всегда рядом, который никогда не предаст и не подведет! — отметила Анна.

Андре Тан

Модельер посвятил маме большой пост в соцсетях и выложил редкое семейное фото с ней. Дизайнер отметил, что именно благодаря материнской поддержке смог стать тем, кем он есть.

— Еще в 9 лет, когда я часами просиживал за рисованием платьев, именно мама смогла разглядеть во мне талант. Она не только не мешала моему увлечению, но и сделала все возможное, чтобы его развить. Благодаря ей я собрал целую коллекцию из 65 журналов с моими эскизами, а в 10 лет она записала меня на курсы кройки и шитья при Доме офицеров, — рассказал Андре Тан.

Лилия Ребрик

Ведущая сама недавно родила третьего ребенка, поэтому она очень хорошо понимает, что значит быть мамой. В праздничный день она опубликовала фото, на котором показала свою маму и всех дочерей.

— Четыре буквы, два слога. Такое простое слово, но такое содержательное. Полное безграничной любви. Заботы. Нежности. Гордости. Счастья. И, конечно, слез, тревог, бессонных ночей, усталости. Это не идеальная картинка, но из этого всего и состоит жизнь, — резюмировала Лилия.

Влад Никитюк

Актер тоже показал совместное фото с мамой и признался, что ему страшно представить как это, когда не к кому прийти за советом или конструктивной критикой.

— У меня страх от этих мыслей, поэтому я очень хочу, чтобы ты имела крепкое здоровье и нервы! Чтобы ты имела работу, которую любишь! И чтобы мы проводили больше времени вместе!» — пожелал Никитюк.

Джамала

Певица отметила, что сегодня ее день и запостила серию фото при надежде. Вместе с тем она поблагодарила всех женщин своего рода.

— Я благодарна своей маме и маме мамы, и бабушкиной маме, и прабабушкиной вплоть до начала рода. Берегите и любите наших мам, — призвала Джамала.

Наталка Денисенко

Актриса поделилась, что ее саму материнство изменило в лучшую сторону и рассказала, что значит для нее быть мамой.

— Это и огромная ответственность, и испытания, но и невероятный ресурс, приключение и самое большое счастье! Ничто так не раскрывает сердце к безусловной любви, как быть мамой, — подытожила Денисенко.

Александр Пономарев

Певец не стал выкладывать снимков из семейных архивов, а поздравил всех мам с праздником вместе с учениками своей вокальной академии.

Onuka

Фронвумен группы Ната Жижченко поразмышляла над тем, что означает материнство для нее и акцентировала, что это особенно непросто в условиях войны.

— Сейчас школы и садики выбираются, в первую очередь, по наличию и качеству укрытия, а все остальные критерии тупо отходят на задний план. У женщины и так есть инстинкт сохранения своего ребенка от природы, который превалирует над всеми, а когда он постоянно включен из-за опасности прилета/наступления/оккупации, то иногда сил не остается совсем, — констатировала Наталья.

Маша Ефросинина

Ведущая тоже решила поднять тему материнства в войну. Она отметила, сколько всего проходят сейчас украинские матери и опубликовала диалог с сыном, который решил вместо детского кино или мультика посмотреть в кинотеатре ленту Мы были рекрутами режиссера Любомира Левицкого.

Ефросинина спросила у Саши, почему он хочет посмотреть именно эту ленту, на что он ответил, что ему интересно, потому что он переживает свою первую войну.

Блогер добавила, что украинским женщинам приходится проходить через большие испытания. Кто-то спасает детей от обстрелов, кто-то рожает под звуки воздушной тревоги, кто-то наоборот откладывает тему материнства, потому что не хочет приводить ребенка в мир, где идет война, кто-то прощается с сыном или дочерью, которые положили жизнь за родную страну. Поэтому Маша Ефросинина отметила, что каждая из украинских матерей имеет право на собственные решения и чувства.