Віталіна Біблів: Знецінення культури – одна з причин початку повномасштабної війни

Щоб бути справжнім єдиним народом, треба берегти й постійно примножувати своє. На жаль, роками українська культура знецінювалася. Наше приписували собі, про наше не говорили, наше не цінували. З початком повномасштабної війни це питання гостро постало в суспільстві. Ми зараз боремося не лише за свою територію, а й за свою культуру.

Про це заговорила українська акторка, виконавиця однієї з головних ролей у серіалі Будиночок на щастя (Новий канал) Віталіна Біблів.

Чому розвиток культури зараз важливий – позиція Віталіни Біблів

– Знецінення культури – одна з причин початку повномасштабної війни. Якщо ми зараз не дотиснемо, то це буде повторюватись. Скільки разів ми намагалися зробити сепарацію, і все ніяк. Розстріляне відродження, голодомори… У мене є вистава News from the past, вона якраз розповідає про історичні факти в Україні та Німеччині. Вони (росіяни – Ред.) знищували нас століттями, а в цей час світ говорив про Достоєвського і балет. А хто написав першу Лоліту? Домонтович, Дівчинка з ведмедиком. Але про це ніхто не говорить, – розповіла акторка в YouTube-проєкті Зелені очі.

Зараз дивляться

Віталіна Біблів каже, що немає поняття “не на часі”, коли йдеться про культуру.

– Культура завжди на часі, тому що вона формує особистість! А також поєднує з дідами та прадідами. У вас же тече українська кров. Якщо починаєте забувати про це, то перестаєте бути українцем. Культура особливо на часі зараз. Адже якщо постійно перебувати у стані війни, то можна зійти з глузду. Потрібно трішки переключатися. Саме зараз на часі дізнаватися, скільки всього було зроблено до. Почало тригерити те, про що ми мовчали багато років, – говорить акторка.