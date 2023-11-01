Виталина Библив: Обесценивание культуры — одна из причин начала полномасштабной войны

Чтобы быть настоящим единым народом, надо беречь и постоянно приумножать свое. К сожалению, годами украинская культура обесценивалась. Наше приписывали себе, о нашем не говорили, наше не ценили. С началом полномасштабной войны этот вопрос остро встал в обществе. Мы сейчас боремся не только за свою территорию, но и за свою культуру.

Об этом заговорила украинская актриса, исполнительница одной из главных ролей в сериале Домик на счастье (Новый канал) Виталина Библив.

Почему развитие культуры сейчас важно — позиция Виталины Библив

— Обесценивание культуры — одна из причин начала полномасштабной войны. Если мы сейчас не дожмем, то это будет повторяться. Сколько раз мы пытались сделать сепарацию, и все никак. Расстрелянное возрождение, голодоморы… У меня есть спектакль News from the past, он как раз рассказывает об исторических фактах в Украине и Германии. Они (россияне — Ред.) уничтожали нас веками, а в это время мир говорил о Достоевском и балете. А кто написал первую Лолиту? Домонтович, Девочка с мишкой. Но об этом никто не говорит, — рассказала актриса в YouTube-проекте Зелені очі.

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Виталина Библив говорит, что нет понятия “не ко времени”, когда речь идет о культуре.

— Культура всегда актуальна, потому что она формирует личность! А также объединяет с дедами и прадедами. В вас же течет украинская кровь. Если начинаете забывать об этом, то перестаете быть украинцем. Культура особенно актуальна сейчас. Ведь если постоянно находиться в состоянии войны, то можно сойти с ума. Нужно немного переключаться. Именно сейчас актуально узнавать, сколько всего было сделано до. Начало триггерить то, о чем мы молчали много лет, — говорит актриса.