Хореограф і військовослужбовець ЗСУ Дмитро Дікусар звернувся до українців в тилу та зізнався, чи думає про повернення до танців.

В ефірі національного телемарафону Єдині новини він сказав, що всі його думки наразі тільки про майбутню перемогу України.

– Я знаю, чого це вартує, я знаю, яку кількість людей ми втрачаємо. Я пам’ятаю про людей, які досі в полоні, наприклад, захисники Маріуполя. Ми всі про них пам’ятаємо. Тому думки у мене тільки про це, про танці наразі не думається, – сказав він.

Дікусар закликав українців допомагати військовим та пам’ятати, якою ціною виборюється перемога.

Зараз дивляться

– Нам треба, щоб ви розуміли, що кожну секунду, коли ви спілкуєтесь, п’єте каву – хтось робить останній подих. І нам треба, щоб ви не втомилися допомагати. Я звертаюся не тільки до звичайних людей, а й до тих, хто має якийсь бізнес. Ваша допомога може бути значно суттєвішою. Відпочивайте, пийте каву, не плачте і постійно допомагайте. Робіть дрони, це ж не так важко. Якщо ми наробимо купу FPV-дронів, ми збережемо сотню тисяч життів, – сказав він.

Військовослужбовець наголосив, що всі українці зараз мають працювати як один єдиний організм.

– Я хочу, щоб кожен підрозділ, хто зараз на нулі і вночі несе чергування – мав тепловізор, хоча б один. І мав дрони, щоб дати по зубах ворогу. Треба, щоб ви раділи життю, бо у вас є така можливість, але пам’ятали, що все може дуже різко змінитися, якщо ви припините допомагати. Ми — один єдиний організм, і всі мають працювати на перемогу. До кожного прийде його час, його черга. Хочу, щоб люди жили, насолоджувалися життям і завжди пам’ятали, що це вартує дуже дорого, – додав Дмитро Дікусар.

Фото: Дмитро Дікусар