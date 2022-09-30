Вісім годин жартувала з мене: Дантес згадав подорож із Дорофєєвою на Домінікану

Володимир Дантес став зірковим гостем проєкту Improv Live Show на Новому каналі. У рамках імпровізації Щире каяття співак розповів історію, за яку йому соромно.

– Якось ми з Надею (Надя Дорофєєва – ексдружина Дантеса, – Ред.) полетіли відпочивати в Домінікану. Я вирішив, що можу собі дозволити шиконути й полетіти туди і назад бізнес-класом. Але не слід забувати, що в мені тече не лише українська кров (сміється). Тож я обрав дешевший маршрут. Полетіли через Німеччину. Туди – економ, а далі – суто бізнес-клас. Назад, до речі, коли брав квитки, то вони чомусь були дешевші. Я подумав: Неймовірно! Взагалі, вперше купував квитки у бізнес-клас, бо раніше ми вважали, що це марнотратство, – розповідає Дантес.

Переліт на відпочинок минув без проблем. Вова і Надя насолодилися подорожжю, і настав час повертатися додому.

Зараз дивляться

– Летимо ми назад. В аеропорту Домінікани дуже багато людей. Підходимо до стійки реєстрації з перевантаженими валізами. Взагалі, якщо вага більша за 23 кг, то потрібно доплачувати за надлишок. Але в бізнес-класі можна до 30 кг! І от жіночка каже англійською: У вас надлишок. Я їй: Сеньйора, бізнес-клас.

Артистам вдалося пройти всі перевірки. Та в літаку на них чекав сюрприз.

– У нас було місце 13А. Тоді ще подумав, що дуже дивно, що бізнес-клас там. Зазвичай це до сьомого ряду. Ми проходимо шторки в літаку і розуміємо, що то не бізнес-клас. Виявляється, я просто купив квитки класу Економ+. Що в нас є додатково? А навушники не на шнурку, як в економі, а типу круті (сміється). Надя вісім годин перельоту жартувала з мене: Вово, давай подивимося на людей з економу. А, це ж ми в економі! Я говорив, що, можливо, сталася помилка. А вона мені: Помилка – це, коли ти береш квитки, Вово.

Новий сезон проєкту Improv Live Show, який зняли до повномасштабної війни, вийде 2 жовтня на YouTube і сайті Нового каналу. Жартами, які народжувались тут і зараз, вас розважатимуть Роман Міщеряков, Володимир Шумко та Валентин Міхієнко. Ведучий шоу – Олександр Педан. Гостями першого випуску стали Іван Дорн і Вова Дантес.