Восемь часов шутила надо мной: Дантес вспомнил путешествие с Дорофеевой на Доминикану

Владимир Дантес стал звездным гостем проекта Improv Live Show на Новом канале. В рамках импровизации Искреннее раскаяние певец рассказал историю, за которую ему стыдно.

– Как-то мы с Надей (Надя Дорофеева – экс-жена Дантеса, – Ред.) улетели отдыхать в Доминикану. Я решил, что могу себе позволить шиконуть и улететь туда и обратно бизнес-классом. Но не следует забывать, что во мне течет не только украинская кровь (смеется). Поэтому я выбрал более дешевый маршрут. Улетели через Германию. Туда – эконом, а дальше – сугубо бизнес-класс. Обратно, кстати, когда брал билеты, то они почему-то были дешевле. Я подумал: Невероятно! Вообще впервые покупал билеты в бизнес-класс, потому что раньше мы считали, что это расточительство, — рассказывает Дантес.

Перелет на отдых прошел без проблем. Вова и Надя насладились путешествием, и пора возвращаться домой.

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– Летим мы назад. В аэропорту Доминиканы очень много людей. Подходим к стойке регистрации с перегруженными чемоданами. Вообще, если вес больше 23 кг, то нужно доплачивать за излишек. Но в бизнес-классе можно до 30 кг! И вот женщина говорит по-английски: У вас перевес. Я ей: Сеньора, бизнес-класс.

Артистам удалось пройти все проверки. Но в самолете их ждал сюрприз.

– У нас было место 13А. Тогда еще подумал, что удивительно, что бизнес-класс там. Обычно это до седьмого ряда. Мы проходим шторки в самолете и понимаем, что это не бизнес-класс. Оказывается, я просто купил билеты класса Эконом+. Что у нас дополнительно? А наушники не на шнурке, как в экономе, а типа крутые (смеется). Надя восемь часов перелета шутила надо мной: Вова, давай посмотрим на людей из эконома. А, это ведь мы в экономе! Я говорил, что, возможно, произошла ошибка. А она мне: Ошибка – это когда ты берешь билеты, Вова.

Новый сезон проекта Improv Live Show, который сняли до полномасштабной войны, выйдет 2 октября на YouTube и сайте Нового канала. Шутками, которые рождались здесь и сейчас, вас будут развлекать Роман Мищеряков, Владимир Шумко и Валентин Михиенко. Ведущий шоу – Александр Педан. Гостями первого выпуска стали Иван Дорн и Вова Дантес.