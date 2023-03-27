Вірю, що буде і Крим! Леся Нікітюк про зйомки нової LeМаршрутки в Харкові, Миколаєві та Херсоні

У грудні 2022 року на Новому каналі вийшов третій сезон тревелу LeМаршрутка. Ведуча проєкту Леся Нікітюк з командою проїхала Україною воєнного стану та познайомилася з нашими незламними людьми. На восьми випусках вирішили не зупинятися, тож уже в лютому 2023 року вирушили в нову подорож. Цього разу побували на Харківщині, Миколаївщині та Херсонщині.

Новий канал покаже три нових випуски проєкту вже з 28 березня, а поки Факти ICTV дізналися в команди тревелу ексклюзивні деталі знімального процесу.

– Плануючи зйомки, ми з командою приділили особливу увагу питанням безпеки. Чітко розуміли, що в Харкові вже за 30 км знаходиться кордон із ворогом, а новинні пабліки повідомляють про щоденні обстріли Херсона. Та, порадившись із колегами-журналістами й військовими, вирушили у відрядження. Важко говорити про страх, коли ти зустрічаєшся з жителями цих міст та нашими військовими. Почуття безмежної вдячності за їхню щоденну працю в сотні разів сильніше за будь-які інші почуття, – ділиться режисер проєкту Максим Солтис.

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Під час повітряних тривог знімальна група LeМаршрутки шукала найближче укриття та ховалася.

– Ракета з Росії у Харків, наприклад, летить 43 секунди, тому ми були в укритті десь за 20 секунд. Миколаїв вже так не обстрілюють, але все одно потрібно ховатися, бо від тих сусідів не знаєш, чого чекати… Ну, а в Херсоні вибухи постійно. Тому там ми були особливо обережні, але не могли туди не поїхати. Тривоги лунали часто, але в паузах між ними встигали знімати, – розповідає Ігор Новінчук, який виконує роль водія маршрутки Богдана Богдановича.

Зйомка трьох додаткових випусків третього сезону LeМаршрутки тривала 15 днів.

– Умови надзвичайні! На все про все – два з половиною місяці. Це я враховую і підготовку, і зйомку, і вихід проекту в ефір. Ми зіткнулися з неможливістю планувати. Багато що знімали live, в моменті “тут і зараз”. Також у нас було дуже багато домовленостей з військовими, що дуже відповідально. Миколаїв та Херсон виключно з їхньою допомогою змогли зняти нормально. Тож велика подяка всім військовим та поліції, які допомогли та забезпечили безпечне пересування знімальній групі, – розповідає продюсер проєкту Гурген Костанян.

Попри складні та небезпечні зйомки ведуча Леся Нікітюк не збирається зупинятися.