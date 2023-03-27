Верю, что будет и Крым! Леся Никитюк о съемках новой LeМаршрутки в Харькове, Николаеве и Херсоне

В декабре 2022 года на Новом канале вышел третий сезон тревела LeМаршрутка. Ведущая проекта Леся Никитюк с командой проехала по Украине военного положения и познакомилась с нашими несгибаемыми людьми. На восьми выпусках решили не останавливаться, так что уже в феврале 2023 года отправились в новое путешествие. В этот раз побывали в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях.

Новый канал покажет три новых выпуска проекта уже с 28 марта, а пока Факты ICTV узнали у команды тревела эксклюзивные детали съемочного процесса.

– Планируя съемки, мы с командой уделили особое внимание вопросам безопасности. Четко понимали, что в Харькове уже в 30 км находится граница с врагом, а новостные паблики сообщают о ежедневных обстрелах Херсона. Но, посоветовавшись с коллегами-журналистами и военными, отправились в командировку. Трудно говорить о страхе, когда ты встречаешься с жителями этих городов и нашими военными. Чувство безграничной благодарности за их ежедневный труд в сотни раз сильнее любых других чувств, – делится режиссер проекта Максим Солтыс.

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Во время воздушных тревог съемочная группа LeМаршрутки искала ближайшее укрытие и пряталась.

– Ракета из россии в Харьков, например, летит 43 секунды, поэтому мы были в укрытии где-то за 20 секунд. Николаев уже так не обстреливают, но все равно нужно прятаться, потому что от соседей не знаешь, чего ждать… Ну, а в Херсоне взрывы постоянно. Поэтому мы были особенно осторожными, но не могли туда не поехать. Тревоги звучали часто, но в паузах между ними успевали снимать, – рассказывает Игорь Новинчук, исполняющий роль водителя маршрутки Богдана Богдановича.

Съемка трех дополнительных выпусков третьего сезона LeМаршрутки длилась 15 дней.

– Условия чрезвычайные! На все про все – два с половиной месяца. Это я учитываю и подготовку, и съемку, и выход проекта в эфир. Мы столкнулись с невозможностью планировать. Многое снимали live, в моменте “здесь и сейчас”. Также у нас было очень много договоренностей с военными, что очень ответственно. Николаев и Херсон только с их помощью смогли снять нормально. Большая благодарность всем военным и полиции, которые помогли и обеспечили безопасное передвижение съемочной группе, – рассказывает продюсер проекта Гурген Костанян.

Несмотря на сложные и опасные съемки, ведущая Леся Никитюк не собирается останавливаться.