Менсон замикав жінок у кімнаті для поганих дівчаток: подробиці секс-скандалу

Музикант Мерілін Менсон, якого звинувачують у сексуальних домаганнях, замикав жінок у звукоізолюючій кімнаті для поганих дівчаток.

Дев’ятимісячне розслідування Rolling Stone показало, що шок-рокер нібито перетворив музичну студію у своїй квартирі у Західному Голлівуді на камеру тортур під назвою Кімната поганих дівчаток. Туди він нібито заганяв своїх подруг і карав їх за найменші провини.

Колишня помічниця Менсона Ешлі Волтерс, яка подає на нього до суду за сексуальне насильство та побиття, стверджувала, що співак хвалився цією кімнатою.

Інший колишній помічник Райан Браун заперечував, що колись бачив жінок, ув’язнених у Кімнаті поганих дівчаток, але він сказав журналу: Всім було відомо, що це так називається.

52-річний Менсон сам підтвердив існування кімнати, заявивши в інтерв’ю журналу в 2012 році: Якщо хтось поганий, я можу замкнути його в ній і вона звукоізольована.

Колишня дівчина Менсона Ешлі Морган Смітлайн, яка звинуватила рокера у зґвалтуванні та жорстокому поводженні з нею під час їхніх дворічних стосунків, стверджувала, що вона була однією з жінок, які були змушені залишатися в кімнаті.

Кімната для поганих дівчат – не єдина дивина в будинку Менсона. Як повідомляє Rolling Stone, блокнот співака був прикрашений кров’ю, свастиками та вирізаними фотографіями з порно-журналів.

Інші згадали намальоване з балончика повідомлення над ліжком Менсона із написом СНІД.

З початку цього року щонайменше 15 жінок звинуватили Меріліна Менсона у сексуальному, психологічному та фізичному насильстві. Хоча його справу проти Джейн Доус було припинено у вересні, у жовтні суддя ухвалив продовжити розслідування у справі Б’янки.

Менсон заперечує всі звинувачення, як і твердження у звіті Rolling Stone. Також співак упевнений, що таку атаку на нього сфабрикували колишні соратники. Крім того, Менсон зазначив, що вони відчайдушно намагаються поєднати його сценічний образ з особистим життям.